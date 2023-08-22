الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

حادث الطريق الساحلي
حادث الطريق الساحلي

وقع حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعلت النيران في 3 سيارات وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع وتصادم بين عدة سيارات واشتعال النيران في بعض السيارات على الطريق الساحلي الدولي ووجود مصابين جراء الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ. 

وتوقفت الحركة المرورية على الطريق لحين السيطرة على الحريق. 

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الطريق الساحلي الدولي الطريق الساحلي سيارات الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة حادث مروع

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