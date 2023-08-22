حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

وقع حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعلت النيران في 3 سيارات وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع وتصادم بين عدة سيارات واشتعال النيران في بعض السيارات على الطريق الساحلي الدولي ووجود مصابين جراء الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتوقفت الحركة المرورية على الطريق لحين السيطرة على الحريق.

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