الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات بالقاهرة ( صور)

ضبط 3 سيدات لتجارة
ضبط 3 سيدات لتجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات وتقدر المضبوطات بملايين الجنيهات.


 
 كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكنت الأجهزة الأمنية   من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض).
 

و ضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).
 

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 ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كميه من مخدر الآيس- كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس).
  

كما ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظتى القاهرة وأسيوط).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).
   

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وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية).

و ضبط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام  - كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول) 
 

 بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مخدر الآيس مخدر الهيروين قسم شرطة المرج قسم شرطة الشرابية مخدر الحشيش

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