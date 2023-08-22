ضبط 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات بالقاهرة ( صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات وتقدر المضبوطات بملايين الجنيهات.





كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض).



و ضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).



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ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كميه من مخدر الآيس- كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس).



كما ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظتى القاهرة وأسيوط).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).





وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية).



و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول)



بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

