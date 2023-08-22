عضو الغرفة التجارية: مؤشرات لتعاون استثماري جديد مع وجود السوق المصري على خريطة المباحثات الصينية

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن زيارة الوفد الصيني للغرفة اليوم الثلاثاء تعتبر بادرة خير لفتح تعاون جديد على الصعيد الاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والصين مستقبلا.

غرفة القاهرة تستقبل وفدًا رسميًا من مقاطعة هانج شو الصينية

وكانت غرفة القاهرة التجارية قد استقبلت اليوم الثلاثاء وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو" الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

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أهمية وجود الجانب المصري على خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي

وأشار «قناوي» عقب انتهاء لقاء الوفد الصيني بغرفة القاهرة إلى أن وجود الجانب المصري علي خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي تعتبر بادرة خير ومؤشر بأن الفترة القادمة ستشهد تعاون جديد سواء صناعي أو استثماري وتجاري بين مصر والصين.

المباحثات بشرة خير سينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة

ويرى «قناوي» أن هذه المباحثات تعد بشرة خير سينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة بالسوق المصري تفيد اقتصادي البلدين في ظل تشجيع مصر للاستثمار في كافة المشروعات وفي المحافظات المصرية المختلفة.

وفد صيني يزور غرفة القاهرة لبحث إقامة استثمارات وصناعات مشتركة جديدة

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو" الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.



واستقبل الوفد الصيني من غرفة القاهرة نيابة عن أيمن عشري نائبا رئيس غرفة القاهرة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وأشرف خضر أمين مساعد الصندوق، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من منتسبي الغرفة.



وأدار الحوار بين الجانبين المصري والصيني شريف يحيى والذي تناول سبل التعاون في الفترة القادمة على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.

مصر تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع الدول كافة

وأكّد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة أن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون من خلالها، وأن مصر تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع الدول كافة، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة، وهناك توجهات لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، ولذلك فالاستفادة من هذا التوجه يمثل أهمية كبرى.



وأضاف أعضاء غرفة القاهرة أن الغرفة تمثل كافة الأنشطة بمختلف التخصصات من خلال ما يزيد عن 61 شُعبة نوعية، وهو ما يعطي الجانب الصيني المساحة في التعاون مع الغرفة لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية مشتركة تفيد البلدين.

مصر بوابة العبور لزيادة الصادرات إلى أسواق عديدة

وطالب أعضاء غرفة القاهرة الوفد الصيني بتحديد القطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها، وكذلك قيمة استثماراتها التي سيتم ضخها في السوق المصري لإقامة صناعات واستثمارات مشتركة في ظل أن مصر تدعم الصناعة والاستثمار بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وبها بنية تحتية ومناطق صناعية ضخمة وتعتمد على الطرق التكنولوجية الحديثة في التعاملات، وأن مصر تمثل بوابة العبور لأسواق كثيرة مهمة منها السوق الإفريقي والعربي لزيادة الصادرات إلى هذه الأسواق.

تبسيط المعلومات من أجل انطلاقة جديدة في التعاون على الصعيد الاقتصادي

جاء ذلك في نفس الوقت الذي أكد فيه الوفد الصيني الذي ترأسته shan Zaiming سعادته باستقبال غرفة القاهرة له ومدى التعاون في تبسيط المعلومات من أجل انطلاقة جديدة في التعاون على الصعيد الاقتصادي في كثير من المجالات، وأن هذه أول زيارة يقوم بها هذا الوفد لغرفة القاهرة، متوقعين أن التعاون سيكون كبيرًا، خاصة بعد هذا الاستقبال المتميز والحوار البناء بين الجانبين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا على صعيد توفير المعلومات التي تُمكن من الإعلان عن تعاون جديد بين الطرفين.

مقاطعة هانج شو الصينية تتميز بصناعات عديدة أهمها صناعة السجاد والأجهزة الكهربائية

وقال أعضاء الوفد الصيني إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع غرفة القاهرة، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المختلفة التي تمثلها الغرفة والتي تشجع على التعاون المصري الصيني، وأن مقاطعة "هانج شو الصينية" تتميز بصناعات عديدة أهمها صناعة السجاد والأجهزة الكهربائية.