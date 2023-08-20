الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

غرفة القاهرة تُنظم ورش عمل للمجتمع التجاري المُتعامل مع الجمارك، الأحد القادم

أيمن عشري رئيس غرفة
أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، فيتو

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري عن تنظيم ورش عمل للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي " تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي ".

 توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة


وقال أيمن عشري أن هذه الورش تتضمن التوضيح والإستفسار عن كل هذه التعاملات وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة وذلك في إطار المساهمه في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.

Advertisements

 

 تنظيم ورش عمل للمجتمع التجاري المُتعامل مع الجمارك 


ودعا " عشري" منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة الي ضرورة الإستفادة من هذه الورش المحدد لها الأحد القادم ٢٧ من أغسطس الجاري في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.

تنظيم سلسة من الورش لمنتسبي الغرفة خلال الفترة المقبلة


وكشف رئيس غرفة القاهرة أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في كافة الموضوعات مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.

مجلس إدارة الغرفةالتجارية بالقاهرة للدورة  ٢٠٢٣-٢٠٢٧


يشار إلى أن الغرفة القاهرة التجارية شكلت هيئة مكتبها للدورة الإنتخابية الجديدة 2023-2027.

وجاء أيمن عشري رئيسًا للغرفة وشريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ واللواء صلاح العبد أمينًا لصندوق الغرفة وأشرف خضر أمين صندوق مساعد وأشرف الشيمي سكرتيرًا عامًا للغرفة بينما تم إختيار عماد قناوي ممثلًا لغرفة القاهرة بالإتحاد العام للغرف التجارية.


وجاء مجلس إدارة الغرفة مكون من عضوية كل من " طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران واحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي، وإبراهيم المغربى، وشادى الكومى، وعبد الفتاح المحجوب  ،وأحمد عبد الحميد  ، وهانى الرواس  ونجلاء عبد المنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار  " 
ورحب ايمن عشري رئيس غرفة القاهرة الجديد جميعا بمجلس الادارة الجديد عقب انتهاء جلسة الاجراءات متمنيا ان تكون هذه الدورة دورة تحقيق الانجازات والعمل كفريق واحد متكامل الادوار بما يحقق مصالح منتسبينا من الشعب التجارية في الانشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد بلدنا القومية وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي او المجتمعي.
وشدد " عشري" علي اهمية الاستفادة  من كل الامكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس سواء الاعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة او الاعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.
ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء  المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لإنتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء  15 أغسطس 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التجارة والصناعة التخليص الجمركى الشعب التجارية الفاتورة الالكترونية رئيس غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية منظومة الفاتورة الالكترونية منظومة نافذة

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة رفع الحصانة القضائية عنه بسبب مخالفات في نادي الزمالك

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

عرض أفلام إباحية على شاشات الإعلانات فى شوارع العراق، المخابرات تكشف تفاصيل الواقعة

زيادة سعر دواء شهير لعلاج حب الشباب

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية