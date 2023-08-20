غرفة القاهرة تُنظم ورش عمل للمجتمع التجاري المُتعامل مع الجمارك، الأحد القادم

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري عن تنظيم ورش عمل للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي " تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي ".

توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة



وقال أيمن عشري أن هذه الورش تتضمن التوضيح والإستفسار عن كل هذه التعاملات وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة وذلك في إطار المساهمه في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.

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تنظيم ورش عمل للمجتمع التجاري المُتعامل مع الجمارك



ودعا " عشري" منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة الي ضرورة الإستفادة من هذه الورش المحدد لها الأحد القادم ٢٧ من أغسطس الجاري في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.

تنظيم سلسة من الورش لمنتسبي الغرفة خلال الفترة المقبلة



وكشف رئيس غرفة القاهرة أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في كافة الموضوعات مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.

مجلس إدارة الغرفةالتجارية بالقاهرة للدورة ٢٠٢٣- ٢٠٢٧



يشار إلى أن الغرفة القاهرة التجارية شكلت هيئة مكتبها للدورة الإنتخابية الجديدة 2023-2027.



وجاء أيمن عشري رئيسًا للغرفة وشريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ واللواء صلاح العبد أمينًا لصندوق الغرفة وأشرف خضر أمين صندوق مساعد وأشرف الشيمي سكرتيرًا عامًا للغرفة بينما تم إختيار عماد قناوي ممثلًا لغرفة القاهرة بالإتحاد العام للغرف التجارية.



وجاء مجلس إدارة الغرفة مكون من عضوية كل من " طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران واحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي، وإبراهيم المغربى، وشادى الكومى، وعبد الفتاح المحجوب ،وأحمد عبد الحميد ، وهانى الرواس ونجلاء عبد المنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار "

ورحب ايمن عشري رئيس غرفة القاهرة الجديد جميعا بمجلس الادارة الجديد عقب انتهاء جلسة الاجراءات متمنيا ان تكون هذه الدورة دورة تحقيق الانجازات والعمل كفريق واحد متكامل الادوار بما يحقق مصالح منتسبينا من الشعب التجارية في الانشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد بلدنا القومية وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي او المجتمعي.

وشدد " عشري" علي اهمية الاستفادة من كل الامكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس سواء الاعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة او الاعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لإنتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.