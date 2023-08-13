الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

أيمن العشري رئيسا للغرفة التجارية بالقاهرة

أيمن العشري، فيتو
أيمن العشري، فيتو

انتخب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة أيمن العشرى رئيسا لمجلس إدارة الغرفة بالتزكية ومعه شريف يحيى نائب أول وسيد النواوى نائب ثان ومعه أشرف الشيمى سكرتير عاما واللواء صلاح العبد أمين للصندوق ومعه أشرف خضر أمين صندوق مساعد كما تم اختيار عماد قناوى ممثلا للغرفة بالاتحاد.


وكان مجلس إدارة الغرفة بتشكيله الجديد قد عقد جلسته الإجرائية فى  الخامسة  مساء اليوم  برئاسة اللواء صلاح العبد باعتباره أكبر الأعضاء سنا ومعه شادى صلاح باعتباره أصغر الأعضاء سنا لانتخاب هيئة مكتب الغرفة التى تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثانى وسكرتير عام وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.

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