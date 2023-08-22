الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

رد فعل غريب من جوارديولا بعد تحرير مخالفة مرورية له

بيب جوارديولا، فيتو
بيب جوارديولا، فيتو

قام أفراد الشرطة البريطانية بتحرير مخالفة ضد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب "الركن الخاطئ لسيارته".

وتلقى المدرب الإسباني مخالفة بسبب قيامه بـ"ركن" سيارته بشكل خاطئ في أحد شوارع مدينة مانشستر الإنجليزية.

​​​​​​وبعدما حرر الموظف المخالفة ضد جوارديولا طلب التقاط صورة مع مدرب مانشستر سيتي، ليفاجئه جوارديولا مازحًا: "ادفع لي 30 جنيهًا إسترلينيًّا من أجل الصورة".

وتبادل جوارديولا والموظف الضحكات بعد هذا الموقف.

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موقف طريف من جوارديولا 

وتأتي هذه اللحظة الكوميدية بعد أن شوهد جوارديولا وهو يمزح مع أحد مشجعي مانشستر سيتي خلال مباراتهم ضد نيوكاسل.

وحصل أحد مشجعي مانشستر سيتي على عرض مفاجئ من مدرب الفريق بيب جوارديولا لتولي المسؤولية بعدما رفض المدرب الإسباني إجراء تبديلات في فوز فريقه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي، على حساب إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح قبل أن يواجه نيوكاسل مساء السبت على ملعب الاتحاد.

ورغم ضيق وقت التعافي بين المباراتين، فإن جوارديولا لم يجرِ تغييرات على التشكيلة في فوز فريقه بسهولة 1-صفر على نيوكاسل.

وأبلغ جوارديولا شبكة (تي.ان.تي)، التي عرضت لقطات للواقعة، أن المشجع: "أخبرني أن أجري تبديلًا، فقلت تعال واجلس هنا وافعل ذلك.. كان إيقاع المباراة جيدًا.. لم أرَ أن اللاعبين متعبين جدًا.. لم يكن سهلًا إجراء تغييرات، لذا لم أفعل ذلك".

إصابة مدافع مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غياب مدافعه جون ستونز حتى بعد التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة.

وعانى ستونز من إصابة عضلية في الفترة الإعدادية للموسم، وغاب عن مواجهتي السيتي في البريميرليج، وجلس على مقاعد البدلاء في تتويج فريقه بالسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية.

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