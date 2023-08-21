مانشستر سيتي يحسم صفقة جيريمي دوكو نجم رين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق على ضم البلجيكي الدولي جيريمي دوكو من صفوف رين الفرنسي.

وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات: "جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي، تم التوصل إلى اتفاق شفهي بعد الكشف عن عرض جديد بقيمة 60 مليون يورو".

وأضاف رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "من المقرر إجراء الفحوصات الطبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تم الاتفاق على الشروط الشخصية على عقد طويل الأجل".

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أرقام جيريمي دوكو

جيريمي دوكو، البالغ من العمر 21 عاما، انتقل من إندرلخت البلجيكي إلى رين في أكتوبر 2020 مقابل 26 مليون يورو.

وينتهي عقد دوكو مع رين في يونيو 2025، لكنه سيرحل هذا الصيف إلى مانشستر سيتي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن دوكو شارك مع رين في 92 مباراة، سجل فيها 12 هدفا وصنع 10، في حين سجل 6 أهداف وصنع 7 في 37 مباراة مع إندرلخت.

ولعب دوكو 14 مباراة مع منتخب بلجيكا سجل فيها هدفين.

جيريمي دوكو، فيتو

وحتى الآن، تعاقد مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، مع ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.

واستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز 3/0 على بيرنلي، ثم 1/0 على نيوكاسل.

وفاز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه بضربات الترجيح 5/4 على إشبيلية، عقب التعادل 1/1.