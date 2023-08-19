جوارديولا يشيد بمشروع الدوري السعودي: عندما تطرق الرياض الباب يفتح الجميع

أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بمشروع الدوري السعودي الذي يعتمد على ضم أفضل نجوم كرة القدم العالميين خلال الفترة الحالية.

وشهد الدوري السعودي توافد عدد من نجوم كرة القدم العالميين أولهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب وقائد فريق النصر، ثم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والثلاثي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وساديو ماني.

Advertisements

تصريحات بيب جوارديولا عن صفقات أندية الدوري السعودي

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو”: "الجميع يشتكي من تحركات أندية الدوري السعودي، لكن عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع الأبواب ويفرشون السجادة الحمراء، وقتها يظهر السؤال: ماذا تريد يا صديقي؟ سأبيع لك كل شيء، وقتها يُصبح الجميع سعداء".

وأكمل مستنكرا: "تشتكون من كل شيء، لكن في لحظة واحدة يُصبح الباب مفتوحا!".

وأشاد غوارديولا خلال وقت سابق بتجربة الدوري السعودي لافتا إلى أنها: "غيّرت من شكل كرة القدم خلال الفترة الحالية".

من ناحية أخرى، كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن صدمة قوية بسبب مدة غياب لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين عن الملاعب.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: إصابة دي بروين خطيرة وعلينا أن نقرر إذا كان سيجري العملية ولكنه سيغيب لعدة أشهر!

ويتوقع غياب دي بروين لمدة تصل إلى 4 شهور بعد إصابته أمام بيرنلي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيب جوارديولا، قاد فريقه مانشستر سيتي، للتتويج بلقب السوبر الأوروبي، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني، بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وشارك مانشستر سيتي في المباراة كونه بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي

فيما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل أهداف مانشستر سيتي نجمة النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في الدقيقة 4 و36 قبل أن يضيف الهدف الثالث رودريجو هرنانديز في الدقيقة 75 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بنتيجة 3-0.