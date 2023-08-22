الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات في التبين

حبس،فيتو
حبس،فيتو

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس عاطل، لقيامه بترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة التبين، وذلك ٤ أيام  علي ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام اعاطل يدعى "م ص "، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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