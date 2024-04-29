يسبب ذبحة صدرية وارتشاحا بالمخ، تحذير من تناول الفسيخ في شم النسيم

شم النسيم، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، وخاصة لمن يعانون من أمراض القلب والشرايين، مؤكدًا أن الملح هو العدو الأول لمن يعانون من هذه الأمراض.

تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ

وعن شم النسيم، نصح الدكتور جمال شعبان أصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول هذه الأسماك المملحة، وأوصى بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة حتى لا يتعرض الشخص للتسمم، ويؤدي لعواقب وخيمة.

تحذير من تناول الأسماك المملحة لهؤلاء الأشخاص، فيتو



وحذر الدكتور جمال شعبان أصحاب بعض الأمراض من تناول الأسماك المملحة في شم النسيم فقال: "شم النسيم ليس شم الفسيخ، الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين، لذا ينصح مرضي السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول هذه الأسماك المملحة لما لها من آثار ضارة علي صحتهم"

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أضرار الاسراف في تناول الفسيخ

مخاطر تناول الفسيخ في شم النسيم، فيتو



وفي حالة تناول الفسيخ للأصحاء، فقال جمال شعبان: "أمابخصوص الأصحاء المصممين علي تناول الفسيخ، لابد من الاكثار من الخضراوات الطازجة مثل "البصل الاخضر" و"الخس" مع الفسيخ لما للخضروات من خواص مضادة للأكسدة وقدرة علي امتصاص السموم من الجسم".



وأوصى الدكتور جمال شعبان "بعدم الاسراف في تناول الأسماك المملحة، بحيث لا يتجاوز 150 جرامًا في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحية قد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي وسوء الهضم والحموضة، وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلي حد التسمم."

مقاطعة الأسماك المملحة لهؤلاء الأشخاص

وقال جمال شعبان: "نعيد التأكيد علي ضرورة مقاطعة الأسماك المملحة من الذين يعانون من أمراض القلب، والشريان التاجي وهبوط القلب وارتفاع الضغط؛ حيث تتعارض هده الحالات مع الملح، واولها المرضي الذين يعانون هبوطا في القلب، فيجب عليهم الابتعاد تماما عن الفسيخ لأن تناوله يسبب لهم هبوطًا حادًا وارتشاحًا رئويًا متفاقمًا وهبوطا عاما من الممكن ان يدخل بموجبها المريض العناية المركزة"

الأسماك المملحة تصيب أصحاب الأمراض المزمنة بالتسمم، فيتو

وعن الأعراض التي تصيب المرضى في حالة تناول الأسماك المملحة، قال جمال شعبان: "وتظهر الاعراض علي هؤلاء المرضي في صورة تورم في القدمين والبطن، قد يتفاقم إلي احتقان رئوي حاد وأوديما رئوية خطيرة جدًا، وكذلك مرضي الضغط المرتفع".

الاسماك المملحة تصيب بذبحة وارتشاح بالمخ

وأضاف "تناول هذه الاسماك بهذه الكميات من الاملاح يؤدي الي ارتفاع قد ينتهي بذبحة صدرية وارتشاح في المخ وينصح هذه الشريحة من المرضي بعدم الاقتراب من هذه الاسماك بكل انواعها تفاديا لعواقب وخيمة وحتي لا تحدث وعكات صحية غير محمودة العواقب."



وعن التسمم الناتج عن تناول الفسيخ قال جمال شعبان: "أما مشكلة التسمم الناتج عن أكل الفسيخ فهي ناتجة من طريقة التحضير غير السليمة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ وعدم تركه وقتا كافيا لمدة لا تقل عن 30 يوما".



وتابع جمال شعبان قائلًا: "جدير بالذكر أن السموم الموجودة بالفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها علي الانسان الا اذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة عالية جدا"