الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

احصل عليها الآن بسهولة بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، فيتو

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي.
 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة المرحلة الثانية بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط.

 

 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.
 

الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق

أعلن مكتب التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بكل كلية وجاءت نتائج الحدود الدنيا.

وكان أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحًا أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وأكد مكتب التنسيق أنه قد تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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بالتفاصيل.. الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023

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ظهرت الآن، لينك سريع للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية. 

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