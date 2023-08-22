نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية والعلمية بالمرحلة الثانية 2023، والكليات والمعاهد الشاغرة للمرحلة الثالثة.

ظهرت الآن، لينك سريع للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات من خلال الرابط التالي

هنا

جدير بالذكر بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية

250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

259445

الشعبة الأدبية

238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

90688

الإجمالي

350133

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.



بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.



يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.



سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.