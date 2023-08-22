عدد السائحين وصل إلى 13 مليونا، وهذه نسبة الإشغالات بالفنادق

السياحة، أكد حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: أن عدد السائحين الأجانب العام الماضي وصل إلى 13 مليون سائح بدون الاعتماد على السائح الروسي الذي كان يمثل ثلث السياحة في مصر بسبب الحظر المفروض من موسكو في هذا الوقت.

تدفق سياحي كبير

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدفق سياحي كبير إلى مصر، بسبب وجود طيران منخفض التكاليف الخاص بالشركات الخاصة الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في السياحة.

نسبة الإشغالات بالفنادق

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حقي وحقك” الذي يقدمه الإعلامي فريد فهمي: "نسبة الإشغال في الفنادق وصلت لـ80% في مرسى علم وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن أغلب السائحين القادمين لمصر في هذا الوقت من أوروبا الشرقية والغربية.

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إجراءات كورونا

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية التي فرضت من قبل الدولة مع أزمة كورونا ساهمت في استمرار تدفق السياح في مصر، مع تطعيم كافة العاملين في المطاعم والفنادق والمطارات، مشيرًا إلى أن عدد السياح في مصر في هذا الوقت كان كبيرًا مقارنة ببعض الدول.

زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات

وتابع: "الدولة قامت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، والطاقة الفندقية لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح، كما قامت الدولة بإعداد حملات إعلامية لجذب السياحة، والحضور في البورصات العالمية الخاصة بالسياحة.

التسويق السياحي

وأضاف أن بورصة السياحة العالمية مهمة جدًّا، لأنها تشهد إعداد مقابلات وعقد الكثير من الاتفاقات لجذب عدد أكبر من السياح، مضيفًا أن مصر نجحت في التسويق للسياحة في مصر بطرق حديثة جدًّا في معارض السياحة الخارجية.

جناح بورصة لندن

وأوضح أن الجناح المصري في بورصة لندن كان على شكل متحف، وشهد توافد عدد كبير من البريطانيين، معقبًا: "الجناح شهد توافد عدد كبير جدًا، كل الناس كانت عايزة تتصور في الجناح".