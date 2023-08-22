الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

عدد السائحين وصل إلى 13 مليونا، وهذه نسبة الإشغالات بالفنادق

السائحون في مصر،
السائحون في مصر، فيتو

السياحة، أكد حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: أن عدد السائحين الأجانب العام الماضي وصل إلى 13 مليون سائح بدون الاعتماد على السائح الروسي الذي كان يمثل ثلث السياحة في مصر بسبب الحظر المفروض من موسكو في هذا الوقت.

 

تدفق سياحي كبير

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدفق سياحي كبير إلى مصر، بسبب وجود طيران منخفض التكاليف الخاص بالشركات الخاصة الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في السياحة.

 

نسبة الإشغالات بالفنادق

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حقي وحقك” الذي يقدمه الإعلامي فريد فهمي: "نسبة الإشغال في الفنادق وصلت لـ80% في مرسى علم وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن أغلب السائحين القادمين لمصر في هذا الوقت من أوروبا الشرقية والغربية.

Advertisements

 

إجراءات كورونا

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية التي فرضت من قبل الدولة مع أزمة كورونا ساهمت في استمرار تدفق السياح في مصر، مع تطعيم كافة العاملين في المطاعم والفنادق والمطارات، مشيرًا إلى أن عدد السياح في مصر في هذا الوقت كان كبيرًا مقارنة ببعض الدول.

 

زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات

وتابع: "الدولة قامت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، والطاقة الفندقية لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح، كما قامت الدولة بإعداد حملات إعلامية لجذب السياحة، والحضور في البورصات العالمية الخاصة بالسياحة.

 

التسويق السياحي

وأضاف أن بورصة السياحة العالمية مهمة جدًّا، لأنها تشهد إعداد مقابلات وعقد الكثير من الاتفاقات لجذب عدد أكبر من السياح، مضيفًا أن مصر نجحت في التسويق للسياحة في مصر بطرق حديثة جدًّا في معارض السياحة الخارجية.

قرار جديد من وزارة السياحة والآثار استعدادا للموسم السياحي الشتوي

السياحة تطلق حملة دعائية لمصر خلال مباريات الدوري الإنجليزي

جناح بورصة لندن

وأوضح أن الجناح المصري في بورصة لندن كان على شكل متحف، وشهد توافد عدد كبير من البريطانيين، معقبًا: "الجناح شهد توافد عدد كبير جدًا، كل الناس كانت عايزة تتصور في الجناح".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغرف السياحية السياحة أعداد السائحين الأجانب في مصر اعداد السائحين في مصر شرم الشيخ مرسي علم حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية

مواد متعلقة

السياحة والآثار تعتمد ضوابط العمرة.. بدء تفويج الرحلات مطلع سبتمبر.. والأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه

السياحة والآثار تشارك في مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

السياحة تطلق حملة دعائية لمصر خلال مباريات الدوري الإنجليزي

السياحة تبحث آخر مستجدات أعمال فريق عمل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

الأكثر قراءة

رسميا، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

برقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة كاملة بالكليات المتاحة للشعبة العلمية.. والأماكن الشاغرة لطلاب القسم الأدبي

ظهرت الآن، لينك سريع للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والكليات والمعاهد 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الأماكن الشاغرة للشعب الأدبية

Advertisements

منوعات

المزيد

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية