الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السياحة تطلق حملة دعائية لمصر خلال مباريات الدوري الإنجليزي

حملة ترويج وزارة
حملة ترويج وزارة السياحة والآثار بالدوري الإنجليزي،فيتو

أطلقت وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023- 2024 تستمر حتى 19 مايو 2024.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

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الترويج السياحي بمباريات الدوري الانجليزي

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الحملة الدعائية تتضمن إعلانات لمدة دقيقتين بكل مباراة ويتم بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب التي ستُقام عليها المباريات والتي تنقلها القنوات الإنجليزية المتخصصة إلى دول العالم المختلفة ويتابعها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن هذه الإعلانات ستظهر لكافة مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي في كل دول العالم، حيث يحظى هذا الدوري بأنه الأعلى مشاهدة بين كل بطولات كرة القدم في العالم.

ملامح الجملة الترويجية لمصر في انجلترا 


وأوضح محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية الواعدة (مرسي علم، والعلمين الجديدة) بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية في أبو سمبل بمحافظة أسوان.

كانت  وزارة السياحة والآثار شاركت  في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني التي أُقيمت مساء أمس السبت، بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على استاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من ٧٥ ألف مشجع.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها وعلى رأسها السوق الألماني الذي يعد من أهم الأسواق الأوروبية.


رعاية مباراة كأس السوبر الألماني

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة لهذه المباراة تأتي في إطار حرصها على استغلال الأحداث والفعاليات التي تحظى بتغطية إعلامية وحضور جماهيري كبير للترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

وأشار إلى أنه استغلالًا لهذا الحدث الهام، فقد تم الترويج للمقصد السياحي المصري خلال المباراة حيث تم وضع شعار مصر على جميع الشاشات الإلكترونية الموجود في الملعب المضيف للمباراة بالإضافة إلى إعلان عن المقومات السياحية المتنوعة بمصر لمدة 20 ثانية أثناء المباراة على قناة سات 1 والتي يشاهدها أكثر من 3.5 مليون مشاهد.
 

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