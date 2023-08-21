الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

القبة الحديدية تفشل في التصدي لطائرة مسيرة أطلقت من غزة تجاه إسرائيل

القبة الحديدية، فيتو
القبة الحديدية، فيتو

كشف تقارير عبرية مساء اليوم الإثنين أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض طائرة بدون طيار حلقت في سماء قطاع غزة هذا الصباح.

إطلاق طائرات مسيرة  تجاه إسرائيل


ولفتت قناة كان العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق في أسباب فشله بإسقاط الطائرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحًا أنه أطلق صاروخين تجاه الطائرة لاعتراضها. واعترض بالأمس بنجاح، طائرة أخرى.

ومن جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن حركة حماس تدرك جيدا أنها في الوقت الحالي تطلق طائرات مسيرة من غزة ويتم اعتراضها من الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت معاريف أن حركة حماس مستعدة لخسارة بعض الطائرات المسيرة من أجل دراسة وبحث القدرات الدفاعية الإسرائيلية وكجزء من جهود تعاظم القوة في هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تقر أن حماس تبذل جهودا كبيرة لتطوير الطائرات المسيرة المصنعة محليا في غزة كجزء من الاستعدادات للمواجهة المقبلة مع إسرائيل.

Advertisements


غضب إسرائيل إطلاق طائرات مسيرة  من داخل غزة


وكانت قد أثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو إسرائيل، في أقل من 24 ساعة، وتصدي القبة الحديدية لهما، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل.
وعبر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، اليوم الإثنين، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسير، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

وانتشرت مقاطع مصورة لطائرات مسيّرة قالت إسرائيل إنها انطلقت من قطاع غزة، نحو مناطق غلاف غزة وما بعدها، مؤكدة أن القبة الحديدية اعترضتها وأسقطتها.

وبحسب قناة "i24news" الإسرائيلية، فعل الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية"، الإثنين، لاعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، اعترضت القبة الحديدية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، ويقول سكان التجمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار".
 

تقرير عبري يكشف سيطرة إسرائيل على 80 % من مياه الضفة الغربية

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة على حدود غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القبة الحديدية إسرائيل حركة حماس قطاع غزة مجال الطيران المسير إطلاق طائرات مسيرة تجاه إسرائيل

مواد متعلقة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، إسرائيل تعترض مسيرة فوق قطاع غزة وتفعل القبة الحديدية

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة على حدود غزة

الأكثر قراءة

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

ملفات مهمة تنتظر تدخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كريمة يكشف حكم زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

المزيد
الجريدة الرسمية