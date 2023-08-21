القبة الحديدية تفشل في التصدي لطائرة مسيرة أطلقت من غزة تجاه إسرائيل

كشف تقارير عبرية مساء اليوم الإثنين أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض طائرة بدون طيار حلقت في سماء قطاع غزة هذا الصباح.

إطلاق طائرات مسيرة تجاه إسرائيل



ولفتت قناة كان العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق في أسباب فشله بإسقاط الطائرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحًا أنه أطلق صاروخين تجاه الطائرة لاعتراضها. واعترض بالأمس بنجاح، طائرة أخرى.

ومن جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن حركة حماس تدرك جيدا أنها في الوقت الحالي تطلق طائرات مسيرة من غزة ويتم اعتراضها من الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت معاريف أن حركة حماس مستعدة لخسارة بعض الطائرات المسيرة من أجل دراسة وبحث القدرات الدفاعية الإسرائيلية وكجزء من جهود تعاظم القوة في هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تقر أن حماس تبذل جهودا كبيرة لتطوير الطائرات المسيرة المصنعة محليا في غزة كجزء من الاستعدادات للمواجهة المقبلة مع إسرائيل.

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غضب إسرائيل إطلاق طائرات مسيرة من داخل غزة



وكانت قد أثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو إسرائيل، في أقل من 24 ساعة، وتصدي القبة الحديدية لهما، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل.

وعبر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، اليوم الإثنين، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسير، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

وانتشرت مقاطع مصورة لطائرات مسيّرة قالت إسرائيل إنها انطلقت من قطاع غزة، نحو مناطق غلاف غزة وما بعدها، مؤكدة أن القبة الحديدية اعترضتها وأسقطتها.

وبحسب قناة "i24news" الإسرائيلية، فعل الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية"، الإثنين، لاعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، اعترضت القبة الحديدية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، ويقول سكان التجمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار".

