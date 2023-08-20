القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان الصادر عنه اليوم الأحد، أن منظومة القبة الحديدية للدفاعات الجوية اعترضت طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس، كانت تحلق بمنطقة إشكول على الحدود مع قطاع غزة.



القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة

ومن جانبها ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه لم تقع إصابات أو ضرار، كما لم يتم تفعيل الإنذار باللون الأحمر.





وجاء البيان الصادر عن جيش الاحتلال، أن "طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس أقلعت صباح اليوم من منطقة رفح، وكانت تحت مراقبة الجيش منذ لحظة إقلاعها، وتم التحقق من أنها مسلحة، وبمجرد أن اتجهت شرقًا باتجاه الحدود الإسرائيلية، تقرَّر اعتراضها من قبل منظومة الدفاعات الجوية".





وفي مطلع شهر يوليو الماضي كشفت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية "الشاباك"، تطوير برامج تجسس جديدة لمحاربة ما وصفته بـ "الإرهاب الداخلي"، أطلقت عليها اسم القبة الحديدية الإلكترونية، وفقا لما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية.



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تطوير برامج تجسس جديدة في إسرائيل

وقال مدير الشاباك، رونين بار، إن "الذكاء الاصطناعي ساعد الوكالة على تحديد عدد كبير من التهديدات"، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ستكون حاسمة في إنقاذ الأرواح مثل نظام القبة الحديدية الذي يحمي إسرائيل من آلاف الصواريخ.



وأضاف بار في مؤتمر أسبوع الإنترنت الذي استضافته جامعة تل أبيب: "نرى ما يحدث في أعماق الشبكة جيدًا كأعمال التجسس والإرهاب والتحريض والنفوذ الأجنبي".





وتابع "الشبكة، مثل أعشاش الإرهابيين في جنين وأنفاق الإرهاب في غزة، ليست مكانا آمنا لأعدائنا القبة الحديدية التي يطورها الشاباك في الفضاء الإلكتروني تتخذ بالفعل خطواتها الأولى ".