الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، إسرائيل تعترض مسيرة فوق قطاع غزة وتفعل القبة الحديدية

القبة الحديدية، فيتو
القبة الحديدية، فيتو

فعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين منظومة القبة الحديدية وأطلقت صواريخ تجاه قطاع غزة.

ووفقا لشبكة «العربية» الإخبارية، فقد اعترض الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة فوق قطاع غزة.

 

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة على حدود غزة

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الصادر عنه، أن منظومة القبة الحديدية للدفاعات الجوية اعترضت طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس، كانت تحلق بمنطقة إشكول على الحدود مع قطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه لم تقع إصابات أو أضرار، كما لم يتم تفعيل الإنذار باللون الأحمر.

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وجاء البيان الصادر عن جيش الاحتلال، أن "طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس أقلعت صباح اليوم، وكانت تحت مراقبة الجيش منذ لحظة إقلاعها، وتم التحقق من أنها مسلحة، وبمجرد أن اتجهت شرقًا باتجاه الحدود الإسرائيلية، تقرَّر اعتراضها من قبل منظومة الدفاعات الجوية".
وفي مطلع شهر يوليو الماضي كشفت  وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية "الشاباك"، تطوير برامج تجسس جديدة لمحاربة ما وصفته بـ "الإرهاب الداخلي"، أطلقت عليها اسم القبة الحديدية الإلكترونية، وفقا لما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية.

 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأمس، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.    

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بالضفة الغربية واستشهاد شابين

والثلاثاء الماضي، استشهد  فلسطينيين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة أريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي السياق ذاته قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.

1000 أسير فلسطيني يُضربون عن الطعام بكافة سجون الاحتلال

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة على حدود غزة

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