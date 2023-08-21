مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟ وما كواليس عمله الجديد بالسعودية؟ زوجته تجيب

مدحت شلبي، كشفت سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، وزوجة المعلق والإعلامي الرياضي مدحت شلبي، انتماء زوجها الكروي، وكواليس العمل في السعودية، بعد إعلان تركي آل الشيخ تعليقه على مباريات الدوري السعودي.

عمل مدحت شلبي الجديد

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: مدحت شلبي لن يقيم في السعودية ولكنه سيتواجد بالمملكة خلال تعليقه على المباريات فقط، وسيقدم برنامجه التليفزيوني عبر نفس الشاشة السعودية التي تبث المباريات من القاهرة وذلك بعد إعلان انضمامه لشبكة قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي.

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أهلاوي ولا زملكاوي؟

وأكدت: "مدحت شلبي لا أهلاوي ولا زملكاوي هو كان مدرب كرة بس أعتقد ابني أهلاوي وبنتي بتاعت طبيخ وبس".

مذاكرة مدحت شلبي

ولفتت: "مدحت شلبي لحد دلوقتي بيذاكر قبل المباريات وحياتنا في البيت عبارة عن متابعته للمباريات فقط، الكرة لا تتركنا بسببه".

مدحت شلبي الإنسان

وأشارت: "مدحت شلبي عمره ما اضايق إني بتكلم مع أبو أولادي ومقدرش أنسى دوره في حياة ولادي اللى بيعشقوه وهو اللي شهد على عقد زواج بنتي رغم إني أبوها كان موجود".

ووجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لكابتن مدحت شلبي، بعد إعلان انضمامه لشبكة قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي.



رسالة من علاء مبارك لـ مدحت شلبي



وعن مدحت شلبي، بث علاء مبارك فيديو ساخرا يقوم فيه بعض الشباب بتقليد طريقة وصوت مدحت شلبي في التعليق على المباريات، والمعلق الرياضي عصام الشوالي، ووجه رسالة مدحت شلبي لتهنئته على التعاقد مع شبكة قنوات SSC السعودية.

وكتب علاء مبارك في رسالته التي وجهها للمعلق الرياضي مدحت شلبي: "صباح الخير. وطبعًا مبروك للكابتن مدحت شلبي على التعاقد الجديد في القنوات الناقلة للدوري السعودي".

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن انضمام المعلق الرياضي مدحت شلبي لمجموعة شبكة قنوات SSC السعودية، الناقلة للدوري السعودي.

تركي آل الشيخ يعلن انضمام مدحت شلبي لقنوات SSC



وأعلن تركي آل الشيخ انضمام مدحت شلبي للقنوات الناقلة للدوري السعودي، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بالفيس بوك، قال فيها: "قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وأفرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".