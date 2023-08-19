أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تدوينة يعبر فيه عن سعادته للتعاقد مع الإعلامي المصري مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي.

ونشر قائلا: “ قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل، وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين ".

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تصريحات بونو بعد انضمامه للهلال السعودي

وقال بونو، في أول حوار مصّور له بعد الإعلان عن الصفقة، "سعيد بالانضمام لنادٍ مثل الهلال، فهو نادٍ تاريخي، ويلعب دائمًا في الأدوار المتقدمة من البطولات، هو أكبر نادٍ في آسيا".

وأوضح "الصفقات التي يبرمها الدوري السعودي شيء جيد بالنسبة للكرة السعودية، وكذلك الكرة العربية بشكل عام، هناك مواهب كبيرة في الدول العربية والسعودية الآن تمنحنا الفرصة لإثبات ذلك".

وتابع الحارس المغربي الدولي: "جماهير الهلال تنتظر مني الكثير، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي لأني أحب التحديات".

وواصل "أعرف الهلال من عدة سنوات، لعبت ضده بقميص الوداد في دورة أبها الودية، ووجدت أن الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة".

وواجه بونو الهلال بقميص الوداد خلال بطولة النخبة العربية التي أقيمت في أبها عام 2010، علمًا بأن الفريق السعودي فاز وقتها بنتيجة 1-0، لكنه خسر المباراة النهائية للبطولة على يد الشباب.

وأتم حديثه في هذا الصدد بقوله "رغم أني ابن الوداد، إلا أني كنت أعلم أن مباراة الهلال والوداد الأخيرة في البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة على الفريق المغربي لأنها أمام منافس قوي".