الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

علاء مبارك، فيتو
علاء مبارك، فيتو

مدحت شلبي، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لكابتن مدحت شلبي، بعد إعلان انضمامه لشبكة قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي.

رسالة من علاء مبارك لـ مدحت شلبي

 وعن مدحت شلبي، بث علاء مبارك فيديو ساخر يقوم فيه بعض الشباب بتقليد طريقة وصوت مدحت شلبي في التعليق على المباريات، والمعلق الرياضي عصام الشوالي، ووجه رسالة مدحت شلبي لتهنئته على التعاقد مع شبكة قنوات SSC السعودية. 

وكتب علاء مبارك في رسالته التي وجهها للمعلق الرياضي مدحت شلبي "صباح الخير. وطبعًا مبروك للكابتن مدحت شلبي على التعاقد الجديد في القنوات الناقلة للدوري السعودي".

Advertisements

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن انضمام المعلق الرياضي مدحت شلبي لمجموعة شبكة قنوات SSC السعودية، الناقلة للدوري السعودي.

تركي آل الشيخ يعلن إنضمام مدحت شلبي لقنوات SSC

وأعلن تركي آل الشيخ انضمام مدحت شلبي للقنوات الناقلة للدوري السعودي، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بالفيس بوك، قال فيها: "قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وأفرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

تركي آل الشيخ يعلن انضمام مدحت شلبي لقنوات الدوري السعودي، فيتو

يذكر أن الدوري السعودي، دوري روشن، بدأ موسمه الحالي 2023 - 2024 منتصف أغسطس الجاري، حيث تقام حاليًا الجولة الثانية من منافسات البطولة المحلية.

الجدير بالذكر أن المعلق الرياضي مدحت شلبي يعمل، في السنوات الأخيرة، كمقدم ومذيع؛ عبر قنوات "أون سبورتس"، ولم يتضح موقفه من الاستمرار في القناة. 

القنوات الناقلة للدوري السعودي تدعم طاقمها 

 تقوم إدارة شبكة قنوات ssc السعودية بدعم طاقمها في التحليل الكروي والتعليق، بالتعاقد مع خبراء التحليل ومقدمي البرامج، المعلقين الرياضيين. وكان مدحت شلبي من بين المتعاقدين مع شبكة القنوات الرياضية السعودي، حيث يؤكد البعض اقتراب رحيل مدحت شلبي عن قنوات أون تايم سبورتس، والانضمام لشبكة القنوات الرياضية السعودية.

المعلق الرياضي مدحت شلبي، فيتو

ويذكر أيضًا أن مدحت شلبي لديه عرضًا مميزًا مع شبكة قنوات ssc السعودية، وطالب بالرحيل للقنوات خلال الفترة الحالية، حيث أكدت عدة تقارير إعلامية على قرب رحيل المعلق الكبير مدحت شلبي عن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بعد انتهاء تعاقده، وانضمامه لشبكة القنوات الرياضية السعودية للتعليق على مباريات الدوري السعودي. 

مدحت شلبي ثاني المنضمين لشبكة قنوات SSC

ويُعد المعلق مدحت شلبي ثاني المنضمين لمجموعة قنوات ssc السعودية بعد انضمام حازم إمام لتحليل مباريات الدوري السعودي، بينما كان المعلق بلال علام أول المنضمين في وقت سابق.

كما أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية، مؤخرًا، انضمام حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم لمجموعة قنواتها لتحليل مباريات الدوري السعودي، وظهر حازم في الاستوديو التحليلي الخاص بلقاء الأهلي والخليج.

وحصلت شبكة القنوات السعودية على حق ظهور حازم إمام، عضو اتحاد الكرة الحالي، وتواجد إمام حازم إمام في الاستيديو التحليلي لمباراة الأهلي والخليج، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، دوري روشن السعودي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام عالٍ في الوقت الحالي، بسبب عدد المحترفين العالميين الذي انضموا إليه مؤخرًا.

علاء مبارك: الديربي المصري صاحب الشعبية الأكبر ومنتخب السعودية قوي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدحت شلبي علاء مبارك رسالة علاء مبارك لمدحت شلبي انضمام مدحت شلبي لقنوات SSC شبكة قنوات SSC تركي آل الشيخ

مواد متعلقة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

علاء مبارك: الديربي المصري صاحب الشعبية الأكبر ومنتخب السعودية قوي

علاء مبارك يرد على جدل تناوله كشري بمطعم وسط البلد: كل الهري دا على طبق بدون كماله

مدحت شلبي: الزملكاوية زعلانين مني، وأنا بقول لهم الأهلي، وبيراميدز أقوى ماتش سوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

زلزال يضرب تركيا بقوة 3.8 على مقياس ريختر

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك أمام الجنايات، الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

بعد عمار ياسعودية، المملكة تخصص حفلا ضخما لـ محمد الحلو

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

أمريكية تتعرض للاحتيال بعد شراء كلب فرنسي أصيل عبر الإنترنت

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 20-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية