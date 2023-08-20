بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

مدحت شلبي، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لكابتن مدحت شلبي، بعد إعلان انضمامه لشبكة قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي.

😂😂 صباح الخير. وطبعًا مبروك للكابتن مدحت شلبي على التعاقد الجديد في القنوات الناقلة للدوري السعودي pic.twitter.com/hHNtien3xP — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 20, 2023

رسالة من علاء مبارك لـ مدحت شلبي

وعن مدحت شلبي، بث علاء مبارك فيديو ساخر يقوم فيه بعض الشباب بتقليد طريقة وصوت مدحت شلبي في التعليق على المباريات، والمعلق الرياضي عصام الشوالي، ووجه رسالة مدحت شلبي لتهنئته على التعاقد مع شبكة قنوات SSC السعودية.

وكتب علاء مبارك في رسالته التي وجهها للمعلق الرياضي مدحت شلبي "صباح الخير. وطبعًا مبروك للكابتن مدحت شلبي على التعاقد الجديد في القنوات الناقلة للدوري السعودي".

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يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن انضمام المعلق الرياضي مدحت شلبي لمجموعة شبكة قنوات SSC السعودية، الناقلة للدوري السعودي.

تركي آل الشيخ يعلن إنضمام مدحت شلبي لقنوات SSC

وأعلن تركي آل الشيخ انضمام مدحت شلبي للقنوات الناقلة للدوري السعودي، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بالفيس بوك، قال فيها: "قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وأفرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

تركي آل الشيخ يعلن انضمام مدحت شلبي لقنوات الدوري السعودي، فيتو

يذكر أن الدوري السعودي، دوري روشن، بدأ موسمه الحالي 2023 - 2024 منتصف أغسطس الجاري، حيث تقام حاليًا الجولة الثانية من منافسات البطولة المحلية.

الجدير بالذكر أن المعلق الرياضي مدحت شلبي يعمل، في السنوات الأخيرة، كمقدم ومذيع؛ عبر قنوات "أون سبورتس"، ولم يتضح موقفه من الاستمرار في القناة.

القنوات الناقلة للدوري السعودي تدعم طاقمها

تقوم إدارة شبكة قنوات ssc السعودية بدعم طاقمها في التحليل الكروي والتعليق، بالتعاقد مع خبراء التحليل ومقدمي البرامج، المعلقين الرياضيين. وكان مدحت شلبي من بين المتعاقدين مع شبكة القنوات الرياضية السعودي، حيث يؤكد البعض اقتراب رحيل مدحت شلبي عن قنوات أون تايم سبورتس، والانضمام لشبكة القنوات الرياضية السعودية.

المعلق الرياضي مدحت شلبي، فيتو

ويذكر أيضًا أن مدحت شلبي لديه عرضًا مميزًا مع شبكة قنوات ssc السعودية، وطالب بالرحيل للقنوات خلال الفترة الحالية، حيث أكدت عدة تقارير إعلامية على قرب رحيل المعلق الكبير مدحت شلبي عن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بعد انتهاء تعاقده، وانضمامه لشبكة القنوات الرياضية السعودية للتعليق على مباريات الدوري السعودي.

مدحت شلبي ثاني المنضمين لشبكة قنوات SSC

ويُعد المعلق مدحت شلبي ثاني المنضمين لمجموعة قنوات ssc السعودية بعد انضمام حازم إمام لتحليل مباريات الدوري السعودي، بينما كان المعلق بلال علام أول المنضمين في وقت سابق.

كما أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية، مؤخرًا، انضمام حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم لمجموعة قنواتها لتحليل مباريات الدوري السعودي، وظهر حازم في الاستوديو التحليلي الخاص بلقاء الأهلي والخليج.

وحصلت شبكة القنوات السعودية على حق ظهور حازم إمام، عضو اتحاد الكرة الحالي، وتواجد إمام حازم إمام في الاستيديو التحليلي لمباراة الأهلي والخليج، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، دوري روشن السعودي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام عالٍ في الوقت الحالي، بسبب عدد المحترفين العالميين الذي انضموا إليه مؤخرًا.