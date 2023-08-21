الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

القبض على 3 عناصر إجرامية بين الزراعات في الدقهلية بعد تبادل إطلاق النار

القبض على 3 عناصر
القبض على 3 عناصر إجرامية، فيتو

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة والسابق اتهامهم في قضايا اتجار بمواد مخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران وإصابة أحدهم، في قرية غزالة.


وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزي بوصول "إ.م.ع"، 47 عامًا، سائق توكتوك ومقيم قرية غزالة مصابًا برش خرطوش باليد اليمنى وبتر بأحد الأصابع.

Advertisements

 

وبسؤال المجني عليه المصاب قرر أن وراء إصابته 3 أشخاص من المتاجرين بالمواد المخدرة ويقيمون بالقرية، ظنًا منهم بقيامه الإرشاد عنهم.

 

تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، بإعداد مأمورية ضبط المتحرى عنهم، وحال توجه القوات لضبطهم بإحدى الأراضي الزراعية، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادرتهم القوات بالمثل حتى جرى إسكات مصدر النيران. وتمكنت القوة من إصابة مطلق الأعيرة النارية ويدعى"ص.ا"، 30 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وذلك بعد إصابته بعيار ناري بالظهر والذراع الأيسر وجرى نقله لمستشفى السنبلاوين المركزي.

 

كما تمكنت القوات من ضبط: "م.ع"،27 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين مخدرات وسلاح، و"ر.م"، 17 عاما، عاطل وجميعهم يقيمون قرية غزالة.وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على "بندقية خرطوش، و3 طلقات من العيار ذاته، وكمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه، و2 دراجة آلية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية.جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات
 

تموين الشرقية: ضبط 40 طن زيت طعام مهرب

ضبط المتهم بسرقة خزينة مدرسة فى المعادي (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إطلاق النيران السنبلاوين الدقهلية المستشفى المركزى اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمحافظة الدقهلية قضايا مخدرات عناصر اجرامية مستشفى السنبلاوين المركزى مركز شرطة السنبلاوين مدير المباحث الجنائية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. آخر تطورات قضية مجدي راسخ.. القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم.. وتفاصيل الجريمة الأسرية في الوراق

القبض على 62 متهما بممارسة أعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و370 تاجر مخدرات

القبض على سيدة و3 آخرين هاربين من تنفيذ 141 سنة سجن بـ 3محافظات

القبض على سائق أتوبيس نقل عام بسبب وضع قدمه بالنافذة (صور)

الأكثر قراءة

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

كارثة تهدد يد الزمالك بالسعودية ورئيس البعثة يستنجد بوزير الرياضة

مصدر: يجب على مرتضى منصور تسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق

رجل أعمال وراء الحكاية، جماهير الزمالك تكشف سر حذف زيزو انتقاده للزمالك

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

نهاية مأساوية لطفل يلعب بغبار الحجر الجيري

المزيد

خدمات

المزيد

أراضى مسكن، تعرف على خطوات التقديم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

من بينها مصر.. 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء

تعرف على كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل

المزيد
الجريدة الرسمية