القبض على 3 عناصر إجرامية بين الزراعات في الدقهلية بعد تبادل إطلاق النار
نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة والسابق اتهامهم في قضايا اتجار بمواد مخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران وإصابة أحدهم، في قرية غزالة.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزي بوصول "إ.م.ع"، 47 عامًا، سائق توكتوك ومقيم قرية غزالة مصابًا برش خرطوش باليد اليمنى وبتر بأحد الأصابع.
وبسؤال المجني عليه المصاب قرر أن وراء إصابته 3 أشخاص من المتاجرين بالمواد المخدرة ويقيمون بالقرية، ظنًا منهم بقيامه الإرشاد عنهم.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، بإعداد مأمورية ضبط المتحرى عنهم، وحال توجه القوات لضبطهم بإحدى الأراضي الزراعية، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادرتهم القوات بالمثل حتى جرى إسكات مصدر النيران. وتمكنت القوة من إصابة مطلق الأعيرة النارية ويدعى"ص.ا"، 30 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وذلك بعد إصابته بعيار ناري بالظهر والذراع الأيسر وجرى نقله لمستشفى السنبلاوين المركزي.
كما تمكنت القوات من ضبط: "م.ع"،27 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين مخدرات وسلاح، و"ر.م"، 17 عاما، عاطل وجميعهم يقيمون قرية غزالة.وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على "بندقية خرطوش، و3 طلقات من العيار ذاته، وكمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه، و2 دراجة آلية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية.جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات
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