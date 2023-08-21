ضبط المتهم بسرقة خزينة مدرسة فى المعادي (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من المتهم بسرقة خزينة مدرسة فى المعادى، وعاطل نفذ 11 عملية سرقة شقق بالتجمع الأول.



ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب 11 واقعة سرقة أخرى واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.



وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (مشغولات ذهبية).. وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".



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كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.