الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 40 طن زيت طعام مهرب

ضبط 40 طن زيت طعام
ضبط 40 طن زيت طعام تمويني مهربة، فيتو

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

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تموين الشرقية: ضبط 1200 كيلو دقيق قبل بيعه

إدارة تموين بلبيس محافظة الشرقية 

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس والمحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة الأستاذ أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية عبارة عن زيت طعام خام مكرر لإعادة تعبئته يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طن وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد صاحب المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيش على الانشطة التموينية والتجارية 

هذا وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أيضا شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد (45) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلو جراما، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و(250) كيلوجراما، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا،و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

المرور بشارع أحمد عرابي بههيا 

 تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد (24) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلو جراما، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و(200) كيلو جرام، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 12 ) قاروصة سجائر، بإجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

تموين الشرقية: ضبط 11 مخبزا مخالفا في بلبيس

المحضر رقم 11119 جنح ههيا 

 تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير رقم 11119 لسنة 2023 جنح ههيا لتجميع عدد (18) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء ولإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص رقم 11117 لسنة 2023 جنح ههيا لـ مخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل رقم 11118 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

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فايزة عبدالرحمن محطات الوقود والمخابز والمصانع الانشطة التجارية المتواجدة نطاق المحافظة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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