استاد لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2024

كأس آسيا 2023، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، التي تحتضنها قطر بين 12 يناير والعاشر من فبراير 2024، اليوم الإثنين، إقامة مباراتي الافتتاح والنهائي على ستاد لوسيل المونديالي، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

من جانبه أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أن منتخب لبنان سيلعب المباراة الافتتاحية للبطولة القارية أمام قطر على ستاد لوسيل.



وحل منتخب لبنان في المجموعة الأولى بنهائيات كأس آسيا 2024 والتي تستضيفها قطر، وتضم بجانبه ممثل الدولة المنظمة، طاجيكستان والصين.

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كم تبلغ عدد جماهير استاد لوسيل

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد لوسيل 88 ألف مقعد، وقد اشتهر باستضافة مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.



وتقام منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، في 6 استادات مونديالية أخرى هي استاد البيت واستاد الجنوب واستاد الثمامة واستاد أحمد بن علي واستاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي.

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023: "يسرنا استضافة البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على أرض قطر".



وتابع: "نحن على ثقة بأن كأس آسيا قطر 2023، ستكون النسخة الأفضل التي يتم تنظيمها حتى الآن، كما سيشهد جدول المباريات عددا من المنافسات الرائعة التي تتصاعد فيها أجواء الحماسة والإثارة بين عدد من أشهر المنتخبات في آسيا".



وأضاف الجاسم: "نترقب بكثير من الحماس عودة أجواء كرة القدم العالمية إلى الاستادات في قطر، وامتلاء مدرجاتها بالمشجعين الشغوفين بعالم الساحرة المستديرة، والذين سيقصدون الدولة من شتى أنحاء القارة لحضور مباريات الحدث الرياضي المرموق".



وكانت قطر قد استضافت كأس آسيا، البطولة الأكثر أهمية في قارة آسيا، في عامي 1988 و2011.