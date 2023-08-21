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رياضة

تفاصيل وموعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

تفاصيل قرعة دور مجموعات
تفاصيل قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024،فيتو

دوري أبطال آسيا، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تفاصيل قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا موسم "2023-2024.

موعد قرعة دوري أبطال آسيا

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت، أن مراسم سحب القرعة ستجرى الخميس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيد البطولة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

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تفاصيل قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية.

وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، بينما يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

ومن بين 40 ناديا منافسا في دور المجموعات، فقد تم بالفعل تحديد 32 متنافسًا، في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام غدا الثلاثاء، علمًا بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من دولة واحدة في نفس المجموعة.

وفي منطقة الشرق، تشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات الأبطال السابقين: جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية.

ويتعين على حامل اللقب، أوراوا ريد دايموندز الياباني، أن يتخطى عقبة لي مان من هونج كونج، في الدور التمهيدي الفاصل يوم 22 أغسطس، قبل أن يتمكن من الشروع في رحلته، ضمن طموح الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة.

وتشهد منطقة الغرب تواجد 4 أبطال سابقين، وهم الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.

وجاء توزيع مستويات الأندية المشاركة، في قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، كما يلي:

منطقة الغرب

- المستوى الأول: الاتحاد (السعودية)، بيرسيبوليس (إيران)، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).

- المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران).

- المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).

- المستوى الرابع: العين (الإمارات)، النصر (السعودية) أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور (إيران) أو الشارقة (الإمارات)، العربي (قطر) أو إيه جي إم كي (أوزبكستان)، الوكرة (قطر) أو نافباهور (أوزبكستان).

منطقة الشرق

- المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونج تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاواساكي فرونتال (اليابان).

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

- المستوى الرابع: كيتشي (هونج كونج)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونج كونج)، زيجيانج (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنغهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية، من فبراير حتى أبريل المقبل، على أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

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