أول تعليق رسمي على مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا

الدوري السعودي، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن إمكانية ترشيح بطل الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25، وأن هناك مفاوضات بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في السعودية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفكر في التقدم بطلب إلى نظيره الأوروبي "يويفا" من أجل مشاركة بطل الدوري السعودي في نسخة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث جاء هذا التقرير بعد الصفقات الضخمة التي أبرمتها عدة أندية سعودية خلال الصيف الحالي، وأبرزها انتقال كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى اتحاد جدة، البرازيلي نيمار إلى الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني إلى النصر.

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تصريح رسمي يفتح باب التكهنات حول مشاركة بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا

وأكد كارلو نهرا مدير إدارة العمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في تصريحات لمحطة "توك سبورت" الإذاعية البريطانية، أن هذا أمر يخص الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلا: "نحن ملتزمون تمامًا حتى الآن بدوري أبطال آسيا، ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نخجل من التغيير، لأنه من يدري، يمكن أن يفيد الجميع، نحن ننتظر لنرى ما سيحدث في هذا العالم".

وأتم: "هذه ليست مسألة تمت مناقشتها داخل رابطة الدوري السعودي في هذه المرحلة، لذا فأنا أقدم لكم رأيي الشخصي، أنا شخصيًا لست ضد مشاركة أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، لكنها ليست شيئًا تسعى إليه الرابطة بنشاط".

أرقام الجولة الثانية من الدوري السعودي

وحافظ الاتحاد والأهلي والاتفاق، على صدارة الدوري السعودي بالعلامة الكاملة مع نهاية الجولة الثانية بعدما حقق كل منهم فوزه الثاني تواليًا.

وشهدت الجولة الثانية تفوق للاعبين الأجانب من حيث تسجيل الأهداف مقارنة باللاعبين السعوديين وجاءت أرقام الجولة الثانية كالتالي:

‏9 مباريات

7 ‏انتصارات

2 تعادل إيجابي

‏25 هدفا

‏2.77 هدف لكل مباراة

‏22 لاعبًا تعاقبوا على تسجيلها

‏10 سعوديين

‏12 أجنبي

‏3 ركلات جزاء

‏35 بطاقة صفراء

‏1 بطاقة حمراء

و تعثر الهلال بالتعادل أمام ضيفه الفيحاء، في الوقت الذي تلقى في النصر الخسارة الثانية على التوالي، وواصل الشباب نتائجه المتواضعة بالخسارة أمام الوحدة.

رقم سلبي للهلال

ورغم إنفاق الملايين في الصفقات الجديدة إلا أن الهلال فشل للمرة الرابعة في تحقيق العلامة الكاملة بأول جولتين خلال عهد دوري المحترفين السعودي.

وفشل الأزرق في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين 3 مرات من قبل، وذلك في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2020-2021.

ولم يستطع الهلال الفوز على الفيحاء في ستاد الملك فهد "الدرة" للمرة الثانية بالدوري بعد تعادلهم من قبل سلبيا بموسم 2021-2022.

ويعتبر هذا التعادل الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين في زمن دوري المحترفين، إذ تعادلا بالنتيجة ذاتها موسم 2019-2020، كما تعادلا سلبيا في الموسم قبل الماضي.

وهذه المباراة 11 بين الهلال والفيحاء في دوري المحترفين: انتصر الهلال في 6 مواجهات، مقابل انتصارين للفيحاء، وتعادلا 3 مرات.

وحرم التعادل مع الفيحاء أمس المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تكرار رقمه القياسي السابق، حين فاز مع الهلال في أول 9 جولات متتالية بموسم 2018-2018.

ويستضيف الفيحاء نظيره الحزم يوم الجمعة المقبل، فيما يحل الهلال ضيفا على الرائد يوم الخميس بالجولة الثالثة لموسم 2023-2024.

ويحتل الهلال مؤقتًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط من خلال فوز وتعادل.