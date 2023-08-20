الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

حسين لبيب: ديون الزمالك تخطت الـ1.5 مليار جنيه ولدي خطة لسدادها

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو

نادي الزمالك، قال الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لرئاسة نادي الزمالك إن: "فريق الكرة يمتلك ذخيرة من اللاعبين الكبار على أعلى مستوي مثل الونش وفتوح ومحمد صبحي وزيزو وسيف الدين الجزيري".

 

ما الذي يحتاج نادي الزمالك؟


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"نادي الزمالك يحتاج إلي خبرات رياضية وإدارة محترفة وبعدها سيكون قادرا علي تحقيق الإنجازات والبطولات بدليل تحقيق بطولتي الدوري عامين متتالين في ظل الظروف".
 

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أزمة نادي الزمالك

وتابع:"الزمالك يعاني من أزمة مالية ولابد من حلها، ويجب دراسة تأسيس شركة للكرة في الزمالك لزيادة الموارد المالية للنادي، ويجب أن تضم الشركة نماذج احترافية لتقديم الأفضل".
وأكمل:"الزمالك يمتلك إمكانيات عظيمة ولابد من إدارتها بشكل تسويقي، خاصة أن اسم النادي كبير في الدول العربية والأفريقية".
 

مديونيات نادي الزمالك

وأكد: مديونيات نادي الزمالك تتخطى الـ 1.5 مليار جنيه من بينها الغرامات الدولية والديون السيادية مثل الكهرباء والضرائب والتأمينات، موضحا أنه حال نجح في الإنتخابات المقبلة سيكون لديه خطة لجدولة تلك الديون.
 

مستحقات الضرائب علي نادي الزمالك

ولفت إلي أن الضرائب المستحقة علي نادي الزمالك تتخطى الـ900 مليون جنيه، وهناك رسوم للاتحادات الرياضية ونقابة المهن الرياضية، ومستحقات اللاعبين، ولكننا ملتزمون بتسديد مديونية الزمالك بجدية وفق جدولة معينة.

 

صفقات نادي الزمالك


وأشار: إلي أن نادي الزمالك بحاجة إلي دعم صفوفه بعدد من الصفقات في الموسم الجديد.

ومن ناحية أخرى تسلم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رسميا، استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك التي سبق وأعلنوها مساء أمس السبت.

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أول تحرك رسمي من وزير الرياضة بشأن استقالة مجلس الزمالك
 

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.  

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

 

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام  وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها".

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

 

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة
 

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر.

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

 

استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك


وكان مجلس إدارة الزمالك، أعلن استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.

 

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