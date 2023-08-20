حسين لبيب يكشف موقفه من رئاسة الزمالك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور

نادي الزمالك، قال الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لرئاسة نادي الزمالك إن: "لجنة تسيير أعمال من 3 أشخاص ستدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة، قبل عقد الانتخابات المقبلة".



انتخابات نادي الزمالك

ولفت خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": انتخابات نادي الزمالك وفقا للقانون سيتم إجراؤها خلال 60 يوما.



إدارة نادي الزمالك

وأوضح: لا يجوز الاتجاه إلي انتخابات مباشرة، ولكن لابد من تولي مدراء تنفيذي ورياضي ومالي لإدارة نادي الزمالك.



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موقف حسين لبيب من مسئولية إدارة الزمالك

وأكد: لا أمانع تولى إدارة نادي الزمالك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور، وشرف لي العمل لدعم ومساندة النادي في أي فترة وأي توقيت.





دعم نادي الزمالك

وتابع: الفترة الحالية حرجة في الزمالك وحان الوقت لمساندة النادي، وأساند أي شخص يتولي رئاسة نادي الزمالك من باب مصلحة النادي حتي لو كان من المجلس المستقيل.

حسين لبيب يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك المقبلة

وأكد حسين لبيب: أنه يفكر جديا في خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة علي مقعد الرئيس، ولديه قائمة جاهزة لخوض العملية الانتخابية

قائمة حسين لبيب

ولفت: إلي أن لديه قائمة من 35 شخصية ستدعم نادي الزمالك بكل قوة الفترة المقبلة، وسيكون ضمن قائمتي أعضاء من مجلس الإدارة السابق للزمالك وشخص بارز لن أعلن عن هويته حاليا.

ومن ناحية أخرى تسلم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رسميا، استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك التي سبق وأعلنوها مساء أمس السبت.

أول تحرك رسمي من وزير الرياضة بشأن استقالة مجلس الزمالك



ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسليمها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها".

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة



وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر.

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك



وكان مجلس إدارة الزمالك، أعلن استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.