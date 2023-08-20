الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

أيمن يونس معلقا على استقالة مجلس الزمالك: غير مسموح لمجانين الشهرة بالتواجد

أيمن يونس، فيتو
أيمن يونس، فيتو

الزمالك، علق الكابتن أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس إدارة الزمالك لوزارة الشباب والرياضة.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على تويتر:"عاش الزمالك، مرحلة نكران الذات للجميع ده مهم أوي.

وتابع:" غير مسموح لمجانين الشهرة بالتواجد أو المنتفعين، كيان الزمالك لن يهتز أبدا بإذن الله، بسبب أولا جماهير الزمالك الوفية الأصيلة الرائعة الواعية.. وثانيا بسبب الكثير من أولاده المحترمين، يارب كل الخير لـ نادينا.

 

 

ومن ناحية أخرى تسلم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رسميا، استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك التي سبق وأعلنوها مساء أمس السبت.

أول تحرك رسمي من وزير الرياضة بشأن استقالة مجلس الزمالك

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.  

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

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وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام  وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها".

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

 

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر.

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

 

استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

وكان مجلس إدارة الزمالك، أعلن استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.

وحصلت فيتو على صورة من الاستقالة الجماعية المقدمة لـ وزارة الشباب والرياضة والتي مضى عليها كافة الأعضاء بخلاف جمال عبد الحميد.

 

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وصول خطاب استقالة مجلس إدارة الزمالك لوزارة الشباب والرياضة

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