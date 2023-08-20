انطلاق المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا في قرى الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة، لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.



وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025

وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي انطلقت اليوم فعاليات المسح الميداني بفحص نسبه 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية والتي تستمر في الفترة من 2023/8/20 إلي 2023/11/20

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جدير بالذكر أن المسح يتم بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجانًا وسيكون العلاج فور اكتشاف الاصابة.