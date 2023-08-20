الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انطلاق المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا في قرى الدقهلية

جانب من المسح بالدقهلية.،
جانب من المسح بالدقهلية.، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية انطلاق فعاليات المسح الميداني  بقرى المحافظة، لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.


وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025

وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي انطلقت اليوم فعاليات المسح الميداني بفحص نسبه 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية والتي  تستمر في الفترة من 2023/8/20 إلي 2023/11/20

Advertisements

جدير بالذكر أن المسح يتم بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجانًا وسيكون العلاج فور اكتشاف الاصابة.

الكشف على نصف مليون مواطن خلال حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة المركزية الدكتور ايمن مختار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدوريات العالمية السياسة الخارجية الوحدات الصحية أيمن مختار محافظ الدقهلية صحة الدقهلية وزير الصحه وحدات الصحية

مواد متعلقة

الكشف على نصف مليون مواطن خلال حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر

صحة الشرقية: هشام مسعود يفاجئ المركز الطبي بصان الحجر

صحة الدقهلية تغلق 5 منشآت طبية مخالفة

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة رفع الحصانة عن أحمد جلال إبراهيم.. وأول تحرك من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس الزمالك

أيمن يونس معلقا على استقالة مجلس الزمالك: غير مسموح لمجانين الشهرة بالتواجد

التموين تكشف حقيقة استيراد قمح إماراتي مزروع في مصر بـ500 مليون دولار

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إجبار قائدى السيارات على الوقوف لشراء المانجو بطريق إسماعيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

خطوات استعلام الموظف عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 21-8-2023 فى مصر

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية