مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم بالمرور المفاجئ على مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وذلك بعد مرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالحسينية وصان الحجر وذلك استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تفقد قسم الاستقبال والطوارئ

وقال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن وكيل الوزارة قد تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أولاد صقر، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية المكلفة بالنوبتجية، والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، موجهًا بتوفير كميات تكفي لمتوسط تردد ٢ يوم عمل، وأوصى بإعادة تنظيم وترتيب الصيدلية، ومراجعة الأرصدة للتأكد من عدم وجود أي نواقص أو رواكد.

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الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

كما فاجأ الدكتور هشام مسعود قسم العناية المركزة بمستشفى أولاد صقر للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، والتأكد من عدم وجود نواقص في الأدوية أو المستلزمات، مؤكدًا على أهمية سرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على مناظرة وحدة الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل أجهزة الأشعة، مطلعا على سجلات القسم لتقييم معدل التردد، والذي بلغ ٢٠ حالة تابعة للقسمين الإقتصادي والمجاني، وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة، وإجراء الفحوصات وفقًا لاحتياجات المرضى الفعلية.

قافلة عرب درويش أنهت إجراءاتها

هذا وقد أنهت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عرب درويش، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقيةعملها، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

القافلة اشتملت على 14عيادة ضمت 12 تخصصا طبيا

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن القافلة اشتملت على عدد ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بعرب درويش، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٨٨١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.