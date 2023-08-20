الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على نصف مليون مواطن خلال حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية توقيع الكشف على أكثر من نصف مليون مواطن منذ انطلاق حملة 100يوم صحة

وأوضح  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن توقيع الكشف الطبي على 528 ألف و283 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة

وقال مكين  أنه تم فحص 206 الالاف و164 مواطنًا  من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"،  مشيرا إلى فحص 265 ألف  و437 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلًا عن 6204سيدات من خلال مبادرة صحة الأم والجنين

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و أضاف  أنه تم الكشف  9 آلاف و436 طفل ضمن مبادرة "السمعيات"،ونحو 1938 فى إطار مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثى الولادة كما تم فحص نحو 22 ألف مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عام فما فوق"، علاوة على 17 ألفًا و105 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأشار الدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.
جدير بالذكر  إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

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