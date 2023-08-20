أخبار الحوادث اليوم.. آخر تطورات قضية مجدي راسخ.. القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم.. وتفاصيل الجريمة الأسرية في الوراق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية، فى واقعة القبض على طبيب مزيف لإجراء عمليات الولادة للحوامل في محافظتي الشرقية والإسكندرية.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.

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قضت محكمة الجيزة بتأجيل النظر في دعوى اتهام محمد.ع بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين، لجلسة ١٧ سبتمبر.

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا انتقاما منه لعقر فتاة في الهرم.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب وذلك لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الاستروكس في السلام.

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام ايشارب مدعيا وفاتها طبيعيا، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة.

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 سبتمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل والدته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد الكشف الطبى عليها.

أقدم عامل على قتل ابنه وإصابة زوجته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

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