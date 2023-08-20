الأحد 20 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. آخر تطورات قضية مجدي راسخ.. القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم.. وتفاصيل الجريمة الأسرية في الوراق

مجدي راسخ، فيتو
مجدي راسخ، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية، فى واقعة القبض على طبيب مزيف لإجراء عمليات الولادة للحوامل في محافظتي الشرقية والإسكندرية.

تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك في قضية الاستيلاء على مليار جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلته في البدرشين (صور)

قضت محكمة الجيزة بتأجيل النظر في دعوى اتهام محمد.ع بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين، لجلسة ١٧ سبتمبر.

النيابة الإدارية تستمع لأقوال رئيس مدينة بلطيم في مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا انتقاما منه لعقر فتاة في الهرم.

تأجيل محاكمة معتز مطر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف بتهمة تمويل الإرهاب

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة  تمويل الإرهاب وذلك لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل.

ضبط 3 أشخاص لتصنيع وإدارة مصنع لمخدر الاستروكس بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الاستروكس في السلام.

زوج ينهى حياة زوجته أثناء نومها فى منشأة القناطر

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام ايشارب مدعيا وفاتها طبيعيا، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة.

حجز 3 طلبات رد من مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 ستمبر للحكم

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 سبتمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب. 

ضبط 11 متهما بغسل 200 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

حبس عاطل قتل والدته المسنة فى الإسكندرية

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية  بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل والدته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد الكشف الطبى عليها.

جريمة الوراق، عامل يقتل ابنه ويصيب زوجته لمروره بأزمة مالية

أقدم عامل على قتل ابنه وإصابة زوجته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

 

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