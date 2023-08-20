الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص لتصنيع وإدارة مصنع لمخدر الاستروكس بالسلام

ضبط 3 أشخاص لتصنيع
ضبط 3 أشخاص لتصنيع وإدارة مصنع لمخدر الاستروكس بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الاستروكس في السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الإستروكس متخذين من شقة "مستأجرة" بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة وبحوزتهم (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمول – 2 مكواه لتغليف الأكياس - كمية كبيرة من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة - ميزان حساس). 

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 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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