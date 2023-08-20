حجز 3 طلبات رد من مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 ستمبر للحكم

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 سبتمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

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يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضي بجلسة 12-4-202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضي برفض الدعوى بجلسة 19-4-2023.

علمت “ فيتو ” من مصادر مطلعة أن ملف المصالحة بين مرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي توقف إلى حين بسبب تفاصيل خاصة بـ 4 قضايا متنوعة في هذا الملف.

وأشارت المصادر إلى أن الملف الأول يتعلق بطريقة الاعتذار التي كانت بمثابة أبرز قضية شائكة في هذه الأزمة بالإضافة إلى أزمة اللاعب محمود كهرباء والغرامة الموقعة على اللاعب من قبل الفيفا لصالح الزمالك وكيفية سداد الغرامة من جانب اللاعب أو النادي الأهلي وكل ما يتعلق بعملية رحيل اللاعب من الزمالك للبرتغال ثم العودة للأهلي.

أما الملف الثالث الذي تسبب في توقف ملف هذه المصالحة هو ما يتعلق بالتعهدات المستقبلية بين الطرفين حيث شهدت العديد من عمليات النقاش المستفيض خلال الساعات القليلة الماضية حول هذا الموضوع.

ووفقا للمصادر فإن الملف الرابع الذي شهد أيضا العديد من المناقشات غير المعلنة في هذا الموضوع هو ملف القضايا العالقة بين الطرفين ومصيرها وماذا سيحدث بها خاصة وأن أغلبها منظور أمام النيابة والقضاء خلال هذه الفترة.

وكانت “ فيتو ” قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي أن هناك محاولات جرت للصلح بين محمود الخطيب ومرتضى منصور للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف يتم التوافق حولها وأن هذه المحاولات كانت متوقفة على البنود الأخيرة التي يتم التجهيز لها لإنهاء هذا الملف بين رئيسي قطبي الكرة المصرية.

أزمات متكررة

جدير بالذكر أن هناك أطرافًا لازالت تقاوم فكرة الصلح بين الطرفين، وتعمل على إشعال الصراع مجددًا بين الخطيب ومنصور.

وشهدت الفترة الماضية أزمات متكررة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، بجانب التصريحات والبيانات المتبادلة من رئيسي القطبين وهو ما دفع بعض العقلاء للتدخل ومحاولة الصلح بينهما.