الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

زوج ينهى حياة زوجته أثناء نومها فى منشأة القناطر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام ايشارب مدعيا وفاتها طبيعيا، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة.

 

تلقى قسم  شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة  اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

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و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها بإستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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زوج ينهى حياة زوجته فى القناطر قسم شرطة منشأة القناطر قطاع الأمن العام بمديرية امن الجيزة

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