الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عاطل قتل والدته المسنة فى الإسكندرية

مجرم، فيتو
مجرم، فيتو

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية  بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل والدته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد الكشف الطبى عليها.


كانت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة مسنه داخل مسكنها بمنطقة النهضة دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة ترافقهم، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة سيدة مسنة داخل مسكنها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعها، وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجلها المتهم " أ.م " عاطل وأنه مقيم بذات المسكن.

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وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث، وتم عمل كمين، وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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