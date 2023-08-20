القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا انتقاما منه لعقر فتاة في الهرم.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له.
وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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