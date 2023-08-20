تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلته في البدرشين (صور)

قضت محكمة الجيزة بتأجيل النظر في دعوى اتهام محمد.ع بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين، لجلسة ١٧ سبتمبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

هيئة المحكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.ع عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ عاما إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل نجلته “منه”.

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وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل نجلته الطفلة منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة " وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخري فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

هيئة المحكمة

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنح المعاقب عليهم بالمادتين ۲۳۰ و۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكرو / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و١٦٥ لسنة ١٩٨١ وه لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (۲) من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبالمواد ۲، ۹۵ ۱/۹۶ بندین (۱ و۲) ۲، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة والمعدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم العثور علي جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللا إرادي.

هيئة المحكمة

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على أب تجرد من المشاعر، وتعدى على طفلته 3 سنوات وأصابها بإصابات خطيرة، تم تحرر محضر بالواقعة، وتم النيابة العامة مباشرة التحقيقات.