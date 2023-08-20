ضبط 11 متهما بغسل 200 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخصا لـ "6 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

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وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضى – شراء العقارات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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