الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية، فى واقعة القبض على طبيب مزيف لإجراء عمليات الولادة للحوامل في محافظتي الشرقية والإسكندرية.

القبض على طبيب الحسينية المزيف

وأوضحت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة طبيب نساء وتوليد بزعم إجراء العمليات بأسعار مخفضة مقارنة بباقى الأطباء لتيسير ولادة السيدات مقابل 2000 جنيه عن كل عملية ولادة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اتخذ من عيادة له مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى، فى استقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبى عليهم ، وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك” يعلن عن نشاطه وتخفيضات لأهالى مركز الحسينية في محافظة الشرقية.

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وألمحت التحقيقات إلى أن المتهم يمارس نشاطه في عيادتين إحداهما فى الشرقية والأخرى فى الإسكندرية لتوسيع نشاطه، بعد أن حصل على دورة تدريبية فى التمريض لسهولة ممارسة نشاطه.

واعترف المتهم بأنه كان يحلم أن يكون طبيبا ولكنه لم يستطع دخول كلية الطب فقرر ممارسة المهنة عبر انتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول - مبلغ مالي - عدد من الأدوات الطبية)، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة طبيب

قانون مزاولة مهنة الطب، شددت المادة (١١) من قانون مزاولة مهنة الطب على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات.

ويعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب

والمادة (١٠) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

قانون مزاولة مهنة الطب، ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب وفقا للقانون

ووضعت المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الطب عددًا من الشروط والضوابط لقيد الأطباء فى سجل وزارة الصحة وفقا لهذا القانون.

ويقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات.

ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.