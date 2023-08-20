الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

جريمة الوراق، عامل يقتل ابنه ويصيب زوجته لمروره بأزمة مالية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أقدم عامل على قتل ابنه وإصابة زوجته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

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جريمة أسرية فى الوراق 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بوجود متوفى ومصابة داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب متوفى  كما تبين اصابة والدته وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، وألقى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع زوجته إثر مروره بأزمة مالية وتحرر المحضر اللازم وجارى إخطار النيابة العامة.

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وفى وقت سابق اليوم أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام ايشارب مدعيا وفاتها طبيعيا، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة.

تلقى قسم  شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة  اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.


وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها بإستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم شرطة الوراق جريمة الوراق النيابة العامة جريمة أسرية فى الوراق مديرية أمن الجيزة

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