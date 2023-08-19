بعد رحيل مرتضى منصور ونجله، استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي تقدم باستقالة جماعية اليوم وذلك بعد أن تقدم أحمد مرتضى منصور باستقالته.

وأعلن محمود طه، عضو مجلس إدارة الزمالك، استقالته رسميًّا عن منصبه في القلعة البيضاء وذلك بعد دقائق من استقالة أحمد مرتضى منصور.

وكتب محمود طه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي:

جماهير نادي الزمالك الأوفياء

السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك

متمنيًا التوفيق لنادينا العريق فيما هو قادم

نادي الزمالك، أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في بيان رسمي أصدره منذ قليل حيث جاء على النحو التالي:

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بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعا

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبًا.

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وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبًا ونعمل جميعًا لصالح النادي.

بيان استقالة أحمد مرتضى منصور

استقالة أحمد مرتضى منصور

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب.

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت اكثر من 30 عام وتبعه شقيقي الأستاذ أمير مرتضي الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين بعدم اشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة

أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنية من تأجير بعض المحلات بالإضافة الي حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه. وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.

ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبناءه ان تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات.

احمد مرتضي منصور عضو مجلس الادارة والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسؤولية أو خارجها.

تكليف أحمد دعبس بالإشراف على ألعاب الصالات

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تكليف أحمد دعبس عضو مجلس إدارة النادي الأبيض بملف الإشراف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء بدلًا من أحمد مرتضى منصور.

وجاء اختيار أحمد دعبس بالإشراف على ألعاب الصالات بعد اختيار أحمد مرتضى قائمًا بأعمال رئيس النادي وكي يتفرغ لإدارة القلعة البيضاء.

وكان أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك انتقد تصريحات أحمد رمضان المدير الفني لفريق اليد والذي اتهم فيها الإدارة بالعشوائية بسبب تأخر سفر بعثة الفريق إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وقال أحمد دعبس في تصريحات عبر قناة الزمالك: "لم أفهم المعنى من تصريحات المدير الفني، لأنه حاضر الموقف مع الإدارة منذ البداية، وأنت رفضت السفر منذ البداية للمشاركة في البطولة العربية بسبب عامل الوقت، في حين كان أحمد الأحمر قائد الفريق يرحب بالسفر للمشاركة في البطولة".

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين عقدوا جلسة مع أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي وتحدثوا عن ضرورة حسم ملف التجديد للاعبين وصرف المستحقات، وحصلوا على مستحقاتهم وتم التجديد للاعبين وحصل أحمد الأحمر على جزء من مستحقاته.

وتابع عضو المجلس: "أشكر الجماهير التي حجزت الحافلة للفريق فور وصول البعثة إلى السعودية على الرغم من أن مجلس الإدارة لم يتأخر في ذلك".

وأضاف: "هذا ليس وقت الخلافات والزمالك مشواره طويل في البطولة وكل الدعم للفريق، ومجلس الإدارة يدعم فريق اليد من أجل الاستمرار في المنافسة وحصد اللقب".

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريق الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب".