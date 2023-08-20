عرض أفلام إباحية على شاشات الإعلانات فى شوارع العراق، المخابرات تكشف تفاصيل الواقعة

سيطر قراصنة عراقيون على التحكم فى تشغيل اللوحات الإعلانية بشوارع العاصمة بغداد، وقاموا بتشغيل مقاطع أفلام إباحية عليها.

عرض أفلام إباحية فى شوارع العاصمة العراقية

ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، ألقت السلطات العراقية، القبض على المتورط بقرصنة شاشة عرض الإعلانات في بغداد، بعدما تم عليها عرض مقاطع أفلام إباحية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية لإطفاء الشاشات في الأماكن العامة بشكل مؤقت لحين معالجة الخلل.

كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، القبض على المتورط فى قرصنة لوحات الإعلانات، بعد بثه مواد إباحية على شاشات عرض الإعلانات ببغداد

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ووفق الوكالة الرسمية، قررت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، إطفاء شاشات عرض الإعلانات بالأماكن العامة في العاصمة بغداد ومحافظة بابل بشكل مؤقت، وذلك إثر تعرضها لاختراق إلكتروني وعرض مقاطع تخالف الأخلاق على الملأ.

العراق، فيتو

وجاء القرار عقب اختراق قراصنة إلكترونيين شاشات في ساحة "عقبة بن نافع" وسط العاصمة بغداد، وأخرى في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وعرض مقاطع فيديو إباحية، ليل السبت الأحد.

قانون حظر المواقع الإباحية فى العراق

وفي يناير الماضي، قررت الحكومة العراقية "حجب المواقع الإباحية في البلاد".

كما صوت البرلمان العراقي في سبتمبر 2015،لصالح قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، لكن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

محمد شياع السوداني يطالب بتعويض شهداء سبايكر

وفى سياق أخر، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاحد، بتفعيل قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقتله الوكالة الرسمية "واع" جاء فيه، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق"، لافتا الى أن "السوداني استمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء".

رئيس الوزراء العراقي وجه فى بيانه، بأن "يتمّ تفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافًا لذويهم، كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "جريمة سبايكر ستبقى شاهدًا على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية"، مشيرًا إلى أن "دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم".

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