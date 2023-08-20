جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق
في واقعة مثيرة هزت الرأي العام العراقي، تم عرض فيلم إباحي على إحدى شاشات الشوارع وسط بغداد، وذلك بعد تعرضها لعملية قرصنة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع في بغداد، تعرضت للتهكير الليلة الماضية وبث الهكر عليها فيلما إباحيا.
ودخلت السلطات العراقية في حالة إنذار وأطفأت الشاشة بعد دقائق من بث الفيلم.
وفي سياق منفصل قررت السلطات القضائية في العراق، حجز أموال وزير سابق للنفط، في قضية فساد جديدة.
وذكر مصدر قضائي أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوي من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".
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