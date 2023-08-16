بيان عاجل من الجيش الأمريكى بشأن دخول قواته العراق

نفى الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل في العراق حول وجود تحركات عسكرية لقواته في البلاد.

تحركات عسكرية أمريكية

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، كلمة المتحدث بوزارة الدفاع الأمريكية قائلا: "لم يحدث أي تحرك من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء داخل العراق أو في اتجاهه".

وأضاف متحدث البنتاجون، ان مقاطع الفيديو التي انتشرت والتي تظهر قوافل تُزعم أنها أمريكية لا تمت للجيش الأمريكي بأي صلة.

Advertisements

الجيش الأمريكى

وكانت تداولت مواقع التواصل في العراق، أنباءً ومقاطع فيديو تزعم وجود تحركات عسكرية أمريكية في البلاد.



وعلى الجانب الأخر أعلنت السلطات التركية مساء الأربعاء الماضى مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين شمال العراق.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا أكدت فيه مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

مقتل 3 جنود اتراك بالعراق

ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن "اثنين منهم ينتميان لتنظيمي "بي كي كي - كي جي كي" و"بي واي دي - واي بي جي" الإرهابيين".

وكان قد قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده منعت تشكل دويلة إرهابية عند حدودها الجنوبية من خلال عملياتنا في شمال سوريا، مؤكدا أيضا على مواصلة ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق.

ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق

وفي كلمة له خلال الاجتماع الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال رجب طيب أردوغان: "من خلال عملياتنا في شمال سوريا، منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية".



وأضاف أردوغان: نواصل ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق، حيث تهدد سيادة ووحدة الأراضي العراقية.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.