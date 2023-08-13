الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

قاض عراقي يتعرض لمحاولة قتل من ابنه، والشرطة تضبط الجاني في مطار بغداد

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الشرطة العراقية القبض على شاب أقدم على طعن والده بالسكين، وذلك بعد أن لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة ليتبين من خلال المتابعة أنه كان يحاول الفرار عبر مطار العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني أفاد، أمس السبت، بتعرض قاضٍ في إحدى محاكم العاصمة بغداد للطعن على يد ابنه. 

وقال المصدر: إن قاضيا في محكمة جنايات الكرخ تعرّض للطعن من قبل ابنه مستخدما السلاح الأبيض "السكين"، مبينا أن "الحادثة وقعت في منطقة حي تونس، وأثناء حضور عنصر الحماية لنقله إلى المستشفى قام الابن بطعنه مرة أخرى، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

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وذكر المصدر أن "القاضي حالته الصحية مستقرة، وبعد تشكيل فريق عمل ومتابعة الكاميرات رصدت الابن متوجها إلى مطار بغداد وتم التبليغ عنه وتعميم مواصفاته وتم اعتقاله داخل مطار بغداد الدولي".

الطفل موسى

من جانب آخر، أدلت المتهمة بقتل الطفل موسى ذي العشرة أعوام ابن زوجها في العراق، بتفاصيل صادمة.. تلك الجريمة التي هزت الشارع العراقي، وأثارت ضجة كبيرة في البلاد لبشاعتها.

اعترافات المتهمة بقتل الطفل موسى

ونشرت مديرية (شرطة) مكافحة الإجرام في العاصمة العراقية، بغداد، الخميس، مقطع فيديو يظهر اعترافات امرأة بقتل ابن زوجها ضربًا بعد تعذيبه لأيام، فيما قال مدير مكافحة الإجرام في العاصمة إن هناك إجراءات قانونية ستتخذ أيضا بحق والد الطفل.

وفي اعترافاتها، تقول زوجة الأب إنها ضربت الطفل عدة مرات بخشبة وسكين ومغرفة طعام معدنية، كما يظهر أنها اعتادت ضربه بشدة، وقالت أيضا إنها حطمت زجاج باب برأسه قبل وفاته بأيام.

وكشف عن القضية أول مرة بعد النشر عن وفاة الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ظهر فيديو للطفل داخل ما يبدو مركزا للشرطة قبل وفاته، وهو يروي أنه تعرض للضرب والكي بالنار، وتظهر عليه آثار سوء التغذية.

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الشرطة العراقية مطار العاصمة بغداد بغداد محكمة جنايات الكرخ حي تونس

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