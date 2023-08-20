الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 5369 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 5391 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

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