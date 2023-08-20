الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

يويفا يعاقب جماهير دينامو زغرب بعد مصرع مشجع يوناني

يويفا، فيتو
يويفا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” منع جماهير دينامو زغرب من حضور أي مباراة خارج أرضه خلال موسم 2023-24 بأكمله في أي مسابقة أوروبية.

مصرع مشجع يوناني 

وأكدت تقارير صحفية أن العقوبة جاءت نتيجة أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة اليونانية قبل مباراة بين الفريق الكرواتي وأيك أثينا في ذهاب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في مصرع مشجع.

وذكر اليويفا في بيان صادر عنه أنه "في أعقاب الحوادث الخطيرة للغاية التي وقعت قبل المباراة المؤجلة بالدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا بين أيك أثينا ودينامو زغرب، التي كانت مقررة مبدئيا في التاسع من أغسطس 2023 في أثينا، وأدت إلى وفاة مواطن يوناني، قرر اليويفا أن مشجعي دينامو زغرب لن يتمكنوا من حضور أي مباريات خارج أرضهم فيما تبقى من موسم 2023/24، على الأقل، في مسابقات الأندية الأوروبية".

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وتعذر لعب مباراة الإياب بنفس الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بسبب أحداث العنف التي انتهت بطعن أحد مشجعي الفريق اليوناني، تأجلت المباراة ثم أقيمت أمس السبت.

 وتمكن أيك من التأهل للدور التمهيدي الأخير، أما دينامو زغرب فخرج من المنافسة، وسيخوض الدوري الأوروبي، ولن يتمكن مشجعوه من السفر.

وفي هذا الصدد أوضح البيان أنه "بعد تقييم قام به اليويفا، فإن جميع المباريات التي يشارك فيها مشجعو دينامو خارج أرضهم تعتبر عالية الخطورة وللأسف تأكد ذلك من خطورة الأحداث الشديدة بسبب وجود جماهير دينامو في أثينا".

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، فإن دينامو وكذلك السلطات السياسية والأمنية والكروية في كرواتيا، مطالبون بوضع وتنفيذ استراتيجية للقضاء على العنف المرتبط بكرة القدم المرتبط بالنادي".

وكشفت تقارير صحفية، عن مقتل مشجع  يوناني طعنًا في ضواحي أثينا، خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا، وضيفه دينامو زغرب الكرواتي عشية لقاء الفريقين في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل مقتل مشجع يوناني

وقالت الشرطة إن 6 مشجعين آخرين على الأقل أصيبوا في هذا الشجار الذي حصل كاشفة أن الرجل البالغ من العمر 22 عامًا نقل من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

وواصلت "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا قُتِلَ شاب يوناني طعنًا، ونقل 6 جرحى إلى المستشفى".

وكشفت الشرطة عن توقيف 83 شخصًا بعد الشجار الذي وقع بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا قبل الانتقال إلى زغرب بعد أسبوع لخوض الإياب.

تفاصيل مقتل مشجع يوناني قبل لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب بدوري الأبطال

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تفاصيل مقتل مشجع يوناني قبل لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب بدوري الأبطال

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