جماهير ريال مدريد تنتقد ترشيحات يويفا بسبب ميسي وغياب نجوم الملكي

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في جدل واسع، بعد إعلان قائمته النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2023.

وشهدت القائمة غياب لاعبي ريال مدريد، رغم وصول الفريق الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جماهير ريال مدريد شنت هجومًا شديدًا على اليويفا بسبب غياب نجوم الملكي، وبالأخص فينيسيوس جونيور.



ولم تتضمن القائمة سوى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، بوجوده في المرتبة السادسة خلف إلكاي جوندوجان ورودري وكيليان مبابي.

Advertisements

جماهير ريال مدريد تنتقد اختيار ميسي

وانتقدت جماهير الريال، اختيار ميسي ضمن القائمة النهائية، على الرغم من سوء مستواه مع سان جيرمان في دوري الأبطال، وهو ما لا يتماشى مع معايير اختيار المرشحين في السنوات السابقة.

وتضمنت الانتقادات أيضًا، وضع كأس العالم في الاعتبار، رغم استبعاد ذلك المعيار عند اختيار المرشحين لجائزة أفضل مدرب، حيث غاب عن القائمة، ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين.

وعلل اليويفا من جانبه، اختياراته، مؤكدًا أنها مبنية على أداء كل لاعب على مدار الموسم الماضي، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يتم تسليم الجائزة يوم 31 أغسطس الحالي في مونتي كارلو.

ويعتبر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.

وسيتنافس جوارديولا مع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولوتشيانو سباليتي الذي حقق مع نابولي لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عامًا.

محمد صلاح وفينيسيوس خارج قائمة أفضل 10 لاعبين

وغاب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا، كل من النجم البرازيلي لفريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والدولي المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.

وجاء الترتيب من المركز الـ4 إلى الـ10 بالنسبة للاعبين كالتالي:

4- إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي): 129 نقطة

5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقاط

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة

7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة

8- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر): 20 نقطة

9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة

10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة

أما ترتيب المدربين فجاء كالآتي:

4- روبرتو دي زيربي (برايتون): 70 نقطة

5- ميكيل أرتيتا (آرسنال): 67 نقطة

6- زلاتكو داليتش (كرواتيا): 49 نقطة

7- خوسيه لويس مينديليبار (إشبيلية): 28 نقطة

8- ديديه ديشامب (فرنسا): 26 نقطة

9- ديفيد مويس (وست هام): 22 نقطة

10- فرانك هايس (لانس): 11 نقطة